تعرف على أحدث الهواتف المصفحة المخصصة لعشاق الألعاب

تعمل عملاقة صناعة التقنية Xiaomi حاليا على تطوير نموذج مميز من الهواتف المصفحة المخصصة لعشاق الألعاب الإلكترونية.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيأتي بهيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك شبيه بهياكل هواتف Blаck Shаrk 3 الشهيرة، وسيكون محميا من الماء والغبار وفق معايير IP68 العالمية التي تمكنه من العمل تحت الماء على عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة تقريبا.

وعلى خلاف Blаck Shаrk سيأتي هذا الهاتف بكاميرا أساسية بعدسة واحدة بدلا من 3 عدسات، ستكون بدقة 12 ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فستكون بدقة 6 ميغابيكسل.

#Xiaomi engineering prototype, with a codename #Comet, and also features #IP68 water and dust resistance.



The device features an LCD display with SD710. Also: 4+64GB, Bluetooth 5.0, 2.900mAh battery, 12MP primary + 2MP secondary lens. It’s bad that this is only a prototype.. 🤔 pic.twitter.com/O9Yg3SpRTC — Xiaomishka (@xiaomishka) April 15, 2020

وبالرغم من سعره الذي لن يتجاوز الـ 300 دولار تقريبا سيحصل هذا الهاتف على معالج متطور ثماني النوى من نوع Qualcomm Snapdragon 710، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

كما ستزوده Xiaomi بنظام خاص لتبريد المعالج، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، إضافة لأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وزر خاص للتحكم به عبر المساعد الصوتي.

المصدر: 3dnews