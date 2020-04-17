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سوني توفر ألعاب فيديو مجانية لتسلية الناس في الحجر الصحي

العالم الرقمي و Social media

سوني توفر ألعاب فيديو مجانية لتسلية الناس في الحجر الصحي
Reuters BT/MOS
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أعلننت شركة سوني عن مبادرة لطيفة أطلقت عليها اسم "العب في المنزل"، ستوفر من خلالها ألعاب الفيديو بالمجان لمستخدمي منصات PlayStation 4 أثناء فترة الحجر الصحي.

وأشارت الشركة إلى أن مستخدمي المنصات المذكورة في الفترة ما بين 16 أبريل الجاري و6 مايو المقبل سيكون بإمكانهم الحصول على ألعاب الفيديو من سلسلتي Uncharted: The Nathan Drake Collection و Journey بالمجان، وبمجرد اشتراكهم بخدمة PlayStation على الإنترنت وتحميل هذه الألعاب ستصبح ملكا لهم.

وألمحت الشركة إلى أن هذه المبادرة هي جزء من مساهمتها في الحملة التي تسعى للتخفيف عن الناس ومساعدتهم على الالتزام بالحجر المنزلي في زمن تفشي وباء كورونا المستجد.

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كما أعلنت الشركة أنها خصصت مبلغ 10 ملايين دولار لتأسيس جمعية لدعم المطورين المستقلين الذين تضررت أعمالهم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة غوغل كانت قد أعلنت في وقت سابق عن مبادرة مشابهة، ووفرت اشتراكا مجانيا في خدمة Stadia للألعاب الإلكترونية.

المصدر: rg

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