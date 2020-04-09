غوغل تطرح خدمة الألعاب Stadia مجانا في زمن الحجر الصحي

أعلنت شركة غوغل أن خدمة Stadia للألعاب الإلكترونية أصبحت متاحة بالمجان للمستخدمين اعتبارا من يوم الأربعاء 8 أبريل الجاري.

وأشارت غوغل عبر موقعها الرسمي إلى أن الخدمة ستكون متوفرة بالمجان لمدة شهرين للمشتركين بها في 14 دولة، ومن لا يملك اشتراكا سابقا في الخدمة عليه أن يسجل دخوله في Google Stadia عبر حساب جديد في غضون يومين اعتبارا من 8 أبريل الجاري، ليتمكن من الاستفادة من الميزة الجديدة.

ويرى الخبراء في غوغل أن هذه الخطوة ستساعد في التخفيف عن الناس في زمن الحجر الصحي المفروض للحد من انتشار عدوى كورونا، وتحفزهم على البقاء في المنازل وعدم الاختلاط بالآخرين.

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وعبر الخدمة المجانية سيحصل المستخدمون على عدد من ألعاب الفيديو مثل: The Collection، وDestiny 2، وGrid، و Gylt، وSteamWorld Dig 2، وSteamWorld Quest: Hand of Gilgamech، وSpitlings، وSpitlings.

ويمكن الوصول إلى هذه الخدمة عبر أي حاسوب محمول أو مكتبي أو حتى هاتف ذكي عبر متصفح "كروم" التابع لغوغل، ويمكن التحكم بالألعاب عبر جهاز التحكم الجديد Stadia Controller.

المصدر: ixbt