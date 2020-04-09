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بميزات جديدة.. غوغل تعلن عن أحدث نسخة من Chrome OS

العالم الرقمي و Social media

بميزات جديدة.. غوغل تعلن عن أحدث نسخة من Chrome OS
youtube/Chrome Unboxed
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أعلنت غوغل عن إطلاقها النسخة 81 من نظام تشغيل Chrome OS والتي ستمنح حواسب Chromebook اللوحية ميزات لم تتوفر فيها من قبل.

ومن أبرز ما قدمته النسخة الجديدة من نظام التشغيل لحواسب Chromebook هو ميزة التحكم عبر الإيماءات، والتي تمكن المستخدم من التنقل بين واجهة الاستخدام الرئيسية وبين واجهات التطبيقات عبر تمرير إصبعه من أسفل إلى أعلى الشاشة.

بميزات جديدة.. غوغل تعلن عن أحدث نسخة من Chrome OS
itc

كما يمكن للمستخدم الاعتماد على هذه الميزة للتنقل بين الصفحات المفتوحة على الجهاز الذكي بتمرير إصبعه على الشاشة من اليسار إلى اليمين.

بميزات جديدة.. غوغل تعلن عن أحدث نسخة من Chrome OS
itc

وتدعم النسخة الجديدة من Chrome OS ميزة "صورة داخل صورة" في حواسب Chromebook، إذ يمكن للمستخدم مشاهدة الفيديوهات في إطارات مصغرة تظهر ضمن واجهة الاستخدام الرئيسية أو ضمن واجهات التطبيقات.

كما سهلت هذه النسخة عملية التنقل بين التطبيقات التي تعمل في الخلفية بمجرد الضغط المطول على الشاشة وتحريك الإصبع يمينا أو يسارا كما في أنظمة أندرويد الجديدة.

المصدر: itc

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