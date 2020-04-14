سعره أقل من 100 دولار.. Lenovo تكشف عن أحدث هواتفها

اشتهر عملاق صناعة الإلكترونيات Lenovo في السنوات العشر الفائتة بتطوير الحواسب المحمولة واللوحية المميزة، لكنها فاجأت الجميع مؤخرا وكشفت عن هاتف منافس ستطرحه للبيع بأقل من 100$.

وما تزال بعض المواصفات الفنية والتقنية للهاتف الجديد غير معروفة بعد، لكن التسريبات تشير إلى أنه سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار مزود بشاشة بمقاس 6 بوصات.

كما من المفترض أن Lenovo زوته بمعالج ثماني النوى يعتمد على تقنية Unisoc SC9863A، أنويته من نوع Cortex-A55.

The newly released #LenovoA7 smartphone is powered by UNISOC #SC9863A Octa-core chipset platform.



The A7 comes with a 6.09-inch waterdrop display, 4000 mAh high-capacity removable battery with up to 416-hour standby time, a 13MP + 2MP dual rear camera and a 5MP front camera. pic.twitter.com/2tksgEDTGf — UNISOC (@UNISOCTech) April 9, 2020

أما الكاميرا الأساسية لـ Lenovo A7 فثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

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ورغم سعره الرخيص سيحصل هذا الجهاز أيضا على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

كما سيزود هذا الهاتف بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وشريحة للدفع الإلكتروني.

المصدر: ixbit