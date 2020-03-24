أنظمة ويندوز مهددة بخطر الاختراق!

حذرت شركة مايكروسوفت من وجود ثغرات برمجية في أنظمة "ويندوز-10" قد تعرض تلك الأنظمة لخطر الاختراق.

وذكرت الشركة في تدوينة رسمية على موقعها أن الخبراء اكتشفوا ثغرتين برمجيتين في مكتبة Adobe Type Manager الإلكترونية الموجودة في أنظمة "ويندوز-10"، ومن خلالهما يمكن للهاكرز إرسال برمجيات خبيثة لحواسب المستخدمين، أو السيطرة على تلك الأجهزة عبر فيروسات تشبه تلك التي انتشرت مع هجمات "الفدية" الشهيرة.

وأشارت إلى أن الثغرات المذكورة قد استغلت بالفعل لاختراق بعض الحواسب في العالم على نحو محدود، دون أن توضح عدد الأجهزة المخترقة أو أماكن وجودها وجهات الاختراق.

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ونصحت مايكروسوفت المستخدمين بالتوجه إلى مواقع الدعم الإلكتروني الخاصة بها على الإنترنت في حال أرادوا معرفة تفاصيل أكثر عن الموضوع، وأكدت أنها تعمل على إصلاح الثغرات المذكورة.

وعادة ما تصدر الشركة إصلاحات أمنية لأنظمة "ويندوز" في الثلاثاء الثاني من كل شهر، ومن المتوقع أن تطلق إصلاحا لمعالجة الثغرات المذكورة في 14 أبريل القادم.

المصدر: techcrunch