غوغل تعزز أمان أجهزة أندرويد

أعلنت غوغل أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات التقنية لزيادة أمان عمل الأجهزة العاملة بنظام أندرويد وحماية خصوصية مستخدميها.

وأشارت عملاقة البرمجة إلى أن هذا النوع من الأجهزة سيصبح أكثر أمانا بفضل التعديلات التي أدخلت مؤخرا على برمجياتها وأنظمة تشغيلها، والتي من أهمها التفعيل التلقائي لخدمة Google Play Protect، والتي كان بإمكان المستخدم سابقا تفعيلها أو إيقافها وفقا لرغبته.

كما أعلنت غوغل أنها طورت مؤخرا هذه الخدمة وأدخلت عليها برمجيات تعتمد على الذكاء الصناعي لتصبح أكثر فاعلية وتحمي الهواتف والأجهزة الذكية من الاختراق عبر التطبيقات الأخرى المثبتة فيها، وبفضل هذه التعديلات أصبحت Google Play Protect قادرة على رصد الأنشطة المشبوهة التي يحاول من خلالها الهاكرز اختراق الأجهزة الإلكترونية.

وإضافة لما سبق أصبحت Google Play Protect تفرض على مستخدمي أجهزة أندرويد أيضا بعض القيود لحمايتهم من التطبيقات المشبوهة التي يمكن أن يثبتوها في هواتفهم من مواقع غير رسمية غير مرتبطة بمتجر غوغل الإلكتروني.

المصدر: venturebeat