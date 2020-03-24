 
مباشر
عاجل
الصحة العالمية: نتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا البالغة 14510 "كثيرا"

نوكيا تحيي الأسطورة 5310 من جديد!

العالم الرقمي و Social media

نوكيا تحيي الأسطورة 5310 من جديد!
youtube/Nokia Mobile
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ni0w

بعد أن لاحظت رغبة الكثيرين بالعودة لاستخدام الهواتف المحمولة التقليدية، قررت نوكيا طرح نسخة جديدة معدلة من الهاتف الأسطورة 5310.

ومن حيث المظهر سيأتي الهاتف الجديد شبيها إلى حد كبير بنسخ Nokia 5310 القديمة، وسيحصل على شاشة بمقاس 2.4 بوصة بدقة عرض (240/320) بيكسل.

وسيعمل 5310 القادم بمعالج Mediatek MT6260A، وذاكرة وصول عشوائي 8 ميغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 16 ميغابايت قابلة للتوسيع حتى 32 غيغابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

إقرأ المزيد
نوكيا تطلق دفعة من الهواتف المنافسة
نوكيا تطلق دفعة من الهواتف المنافسة

أما أبعاد الهيكل فستكون (123,7 x 52,4 x 13,1) ملم، ووزنه 88.2 غ فقط، وسيزود ببطارية بسعة 1200 ميلي أمبير.

وسيحصل الهاتف على منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وBluetooth 3.9، ومنفذ microUSB 1.1، أما سعره فسيكون 39 يورو فقط.

المصدر: ixbit

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا