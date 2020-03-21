نوكيا تطلق دفعة من الهواتف المنافسة

أعلنت شركة نوكيا عن نيتها إطلاق عدة نماذج جديدة من الهواتف المنافسة المتوسطة الفئة.

ومن أبرز الهواتف التي تعتزم الشركة طرحها في الأسواق قريبا جاء هاتف "5.3"، الذي سيحصل على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (13+5+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

كما سيزود هذا الهاتف بماسح لبصمات الأصابع على الواجهة الخلفية، وشاشة بمقاس 6.5 بوصة قادرة على عرض فيديوهات +HD، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

وسيعمل بمعالج ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD، أما سعره فسيكون 189 يورو.

والهاتف المميز الآخر الذي ستطلقه نوكيا قريبا أيضا ينتمي لفئة الهواتف المتوسطة، ومزود بشاشة بمقاس 5.7 بوصة وهيكل مقاوم للماء والغبار.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون بدقة 8 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل، والبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.

وسيحصل الجهاز على معالج رباعي النوى، وذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذاكرة داخلية 16 غيغابايت قابلة للتوسيع، ونظام تشغيل "أندرويد-10"، أما سعره فسيكون 95 يورو فقط.

المصدر: ixbit