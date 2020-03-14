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"الوضع الداكن" يصل متجر غوغل الإلكتروني

العالم الرقمي و Social media

Reuters DR
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بعد أن ظهرت في العديد من تطبيقات أنظمة أندرويد، أصبحت ميزة "الوضع الداكن" Dark Mode متوفرة الآن في متجر غوغل الإلكتروني.

وأشارت غوغل إلى أن الميزة المذكورة لن تقتصر على مالكي الأجهزة الذكية المزودة بنظام "أندرويد-10" الجديد فقط، بل ستصل للأجهزة المزودة بإصدارات أقدم.

وجاء في تغريدة نشرتها على "تويتر" أنه "أصبح الوضع الداكن في متجر Google Play متاحا لجميع أجهزة أندرويد، ويمكن تفعيل هذه الميزة من خلال قائمة الإعدادات في المتجر".

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وتجدر الإشارة إلى أن ميزة "الوضع الداكن" أصبحت من أكثر الميزات شعبية عند مستخدمي الهواتف الذكية والحواسب اللوحية، كونها تمنح المستخدم شعورا بالراحة عند النظر إلى شاشة جهازه في مكان مظلم، وتحمي العيون من الإشعاعات الضارة الناجمة عن الشاشات، كما تساهم في ترشيد استهلاك طاقة البطارية في الأجهزة.

المصدر: rozetked

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