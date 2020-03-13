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هاتف آخر سيعزز صدارة سامسونغ في سوق الأجهزة الذكية

العالم الرقمي و Social media

هاتف آخر سيعزز صدارة سامسونغ في سوق الأجهزة الذكية
Reuters KHJ/BSP/FW1F/Matthew Lewis/FW1/A
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أنشأت شركة سامسونغ صفحة رسمية خاصة لهاتف Galaxy M21 الذي يتوقع أن يحقق مبيعات كبيرة في سوق الأجهزة الذكية.

وبالرغم من أن الهاتف سينتمي لفئة الهواتف المتوسطة، إلا أنه سيحصل على العديد من الميزات التي تجعله يتفوق على الكثير من هواتف هذه الفئة، ومن أبرز هذه الميزات:

-كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

هاتف آخر سيعزز صدارة سامسونغ في سوق الأجهزة الذكية
samsung.com/

- شاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة ودقة عرض عالية.

- ذاكرة وصول عشوائي 4 أو6 غيغابايت.

- ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

- بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير.

- حساسات إضاءة.

هاتف آخر سيعزز صدارة سامسونغ في سوق الأجهزة الذكية
samsung.com/

- خدمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

- منفذان لبطاقات الاتصال.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات.

- NFC.

المصدر: mobile-review

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