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آبل تدخل تعديلات مميزة على حواسب آيباد

العالم الرقمي و Social media

آبل تدخل تعديلات مميزة على حواسب آيباد
youtube/Max Tech
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أكدت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة آبل ستدخل تقنيات جديدة على أنظمة iOS، ستعطي حواسب آيباد قدرات وميزات إضافية.

وأشارت المعلومات التي سربتها بعض المواقع إلى أن الإصدار القادم من iOS ستدخل عليه تعديلات تسمح للأجهزة الذكية العاملة به، وخصوصا أجهزة آيباد بالتعامل مع الفأرة الإلكترونية التي تستخدم للتحكم بالحواسب الشخصية والمكتبية، ما سيجعل عملية التحكم بها أكثر سهولة، وسيبسط استعمالها لأعمال التصميم.

قال موقع 9to5Mac إن آبل أضافت إلى النسخة 13 من أنظمة iOS تقنيات تسمح لها مبدئيا بالتوافق مع الفأرة الإلكترونية، لكن هذه الميزات ستصبح أكثر فعالية وأسهل من حيث الاستخدام في حواسب آيباد عند تحميل النسخة القادمة من هذه الأنظمة.

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وكانت تسريبات قد أكدت في وقت سابق من هذا العام أن حواسب آيباد اللوحية القادمة ستحصل على ملحقات خارجية جديدة منها لوحات مفاتيح تجعلها شبيهة بالحواسب الشخصية، فيها لوحة touchpad  تعمل باللمس.

ومن المنتظر أن تطلق آبل هذا العام عددا من الأجهزة الإلكترونية منها نسخ جديدة من حواسب آيباد اللوحية، وحواسب MacBook Pro بشاشات 14 بوصة.

المصدر: idownloadblog

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