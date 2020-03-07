حاسب متطور من Dell للمصممين وعشاق الألعاب

صنفت حواسب Alienware 15 R4 التي طرحتها Dell أواخر العام الفائت من بين أفضل الحواسب التي صممت لمصممي الغرافيك وعشاق الألعاب الإلكترونية.

ومن بين أفضل التقنيات التي حصلت عليها هذه الحواسب:

-معالجات Intel Core i9-8950HK، ومعالجات Intel Core i7-8750H.

- معالج رسوميات Nvidia GeForce GTX 1080.

- ذاكرة وصول GDDR5 عشوائي 16/32 غيغابايت.

- شاشة بمقاس 15.6 بوصة ودقة عرض (1920/1080) بيكسل.

- لوحة مفاتيح بميزة الإضاءة الخفية.

- قرص تخزين داخلي SSD بسعة 512 غيغابايت.

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- منافذ USB Type-C، و USB 3.0.

- منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذا HDMI 2.0.

- نظام تبريد سائل ومعدني للمعالج.

- Bluetooth 4.1

- الأبعاد: 389×305×25,4 ملم.

- الوزن: 3.4 كلغ.

- نظام تشغيل Windows 10 Home x64.

- اتصال لاسلكي Killer Wireless-AC 1435.

المصدر: ixbt