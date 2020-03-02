خدمة من Mozilla تعزز خصوصية هواتف أندرويد

بدأت شركة Mozilla باختبار نسخة تجريبية جديدة من خدمة Firefox VPN عند بعض المستخدمين في مختلف دول العالم.

وتبعا للخبراء في Mozilla فإن خدمة Firefox Private Network الجديدة تختلف عن باقي خدمات VPN بأنها تعتمد على بروتوكولات WireGuard الإلكترونية، التي تعطيها سرعة كبيرة في التعامل مع البيانات، وتساعدها على تشفيرها بشكل جيد.

وأشارت Mozilla إلى أن الميزة الجديدة متاحة لعدد محدود من مستخدمي أجهزة أندرويد في الولايات المتحدة حاليا، والذين يمكنهم تحميلها عبر متجر Play Store الإلكتروني، وذلك بعد أن يتلقوا رسالة دعوى لاختبارها من قبل الشركة المطورة.

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وتتاح هذه الخدمة للمستخدمين حاليا مقابل 4.99 دولار في الشهر، ويمكن لمجربيها استعادة أموالهم خلال شهر في حال لم تعجبهم ما قدمته لهم من ميزات.

وكانت Mozilla قد أعلنت منذ مدة أيضا أنها تنوي إدخال تعديلات جديدة على متصفحها الشهير Firefox لجعله أكثر قدرة على حماية بيانات المستخدمين، كما أكدت أن التعديلات لن توفر حماية للبيانات فحسب، بل ستعيق عمل بعض شركات الدعاية بالوصول إلى تلك البيانات.

المصدر: 3dnews