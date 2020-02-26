10 تطبيقات خطرة وشائعة يجب على مستخدمي "أندرويد" حذفها فورا!

اكتشف باحثون من VPNPro نقاط ضعف كبيرة في 10 من أكثر تطبيقات VPN المجانية شبوعا على متجر "غوغل بلاي"، بما في ذلك SuperVPN Free VPN Client الذي حُمّل أكثر من مليون مرة.

وفي مدونة حول النتائج، أوضح جان يونغرين، وهو باحث في VPNPro، بالقول: "يكشف تحليلنا أن هذا التطبيق يحتوي على نقاط ضعف حرجة تفتح المجال أمام الهجمات الخطيرة المعروفة باسم اختراقات MITM، ما يسمح لقراصنة الإنترنت باعتراض جميع الاتصالات بين المستخدم ومزود VPN بسهولة، ويتيح لهم رؤية كل ما يقوم به المستخدم".

ومن المفترض أن تحافظ VPN، أو الشبكة الخاصة الافتراضية، على خصوصية الأنشطة عبر الإنترنت. ومع ذلك، يبدو أن SuperVPN Free VPN Client يقوم بعكس ذلك فعلا.

واستطرد يونغرين موضحا: "ما فعله تطبيق VPN هذا، هو ترك مستخدميه (الأشخاص الذين يبحثون عن مزيد من الخصوصية والأمان)، عرضة للحصول على خصوصية وأمان أقل مما لو لم يستخدموا VPN على الإطلاق".

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ويقول الباحثون إن الآثار المترتبة على وجود التطبيق، يمكن أن تكون "ماسة للغاية".

وأضاف جان: "استنادا إلى بحثنا، يمكن أن يكون أكثر من 105 ملايين فرد قد شهدوا سرقة تفاصيل بطاقة الائتمان أو تسريب أو بيع صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر الإنترنت، مع تسجيل كل دقيقة من محادثاتهم الخاصة وإرسالها إلى خادم في موقع سري".

وما يدعو للقلق حقا، أن SuperVPN Free VPN Client ليس التطبيق الخطير الوحيد الذي حدده الخبراء، حيث وجدوا أيضا نقاط ضعف مماثلة في 10 تطبيقات VPN أخرى.

وبناء على النتائج، يحث الباحثون المستخدمين على حذف التطبيقات من هواتفهم الذكية.

- تطبيقات VPN الخطرة:

SuperVPN Free VPN Client

TapVPN Free VPN

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Korea VPN - Plugin for OpenVPN

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المصدر: ميرور