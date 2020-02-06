احذفوها فورا.. تحذير جديد حول تطبيقات "خطيرة" على "أندرويد"!

تلقى مستخدمو هواتف "أندرويد" تحذيرات جديدة بحذف عدد من التطبيقات من أجهزتهم، حيث اكتشف خبراء الأمن مجموعة من التهديدات الجديدة.

وتستمر تحذيرات تطبيقات "أندرويد" في الظهور، فبعد بضعة أيام من نشر موقع "إكسبريس" تقريرا بأن عددا من التطبيقات الشائعة قد تملأ الهواتف بإعلانات خبيثة، اكتُشف تهديد جديد آخر من قبل فريق VPNpro، الذي قال إنه وجد العديد من تطبيقات "أندرويد" مليئة بالبرامج الخبيثة، وغيرها من المشكلات المثيرة للقلق.

وإلى جانب الأجهزة المصابة، تبين أيضا أن بعض هذه التطبيقات تسعى إلى الحصول على أذونات خطيرة، مع وصول إحداها إلى الكاميرا وجمع بيانات أخرى من الهاتف، وإرسالها إلى خوادم في الصين. وما زاد الطين بلة، أن العديد من التطبيقات، التي طورتها شركة صينية تسمى Shenzhen HAWK، مستمرة في التواجد في متجر "غوغل بلاي"، وتم تنزيلها نحو 382 مليون مرة.

وفي معرض شرحه لمزيد من المعلومات حول التهديد، قال VPNpro: "لقد كشف بحثنا أنها تطلب قدرا هائلا من الأذونات الخطيرة، ما يعرض بيانات المستخدمين الخاصة للخطر. وتتضمن هذه الأذونات القدرة على إجراء المكالمات والتقاط الصور وتسجيل الفيديو وتسجيل الصوت وغير ذلك".

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ووفقا للتقرير الحديث، إذا كان لديك أي من تطبيقات "أندرويد" المدرجة أدناه، فيجب عليك حذفها من هاتفك الذكي.

• Virus Cleaner 2019

• File Manager

• Joy Launcher

• Turbo Browser

• Weather Forecast

• Candy Selfie Camera

• Hi VPN, Free VPN

• Candy Gallery

• Calendar Lite

• Super Battery

• Hi Security 2019

• Net Master • Puzzle Box

• Private Browser

Hi VPN Pro

• World Zoo

• Word Crossy!

• Soccer Pinball

• Dig it

• Laser Break

• Music Roam

• Word Crush

Sound Recorder

• Super Cleaner

وتعمل غوغل بجهد كبير في مجال إزالة التطبيقات التي تُعتبر خطرة، ولكن بعضها يستمر عبر الشبكة.

المصدر: إكسبريس