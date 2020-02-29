خبير يحذر من استخدام المساعدات المنزلية الذكية!

حذر الخبير التقني وعضو الجمعية الروسية لأمن المعلومات، ألكسندر توكارينكو، من أخطار قد تهدد خصوصية مستخدمي المساعدات المنزلية الذكية.

وفي مقابلة صحفية قال الخبير: "المساعدات المنزلية الذكية لا تساعد الناس على تشغيل الموسيقى والأغاني فحسب، بل من الممكن أن تكون أدوات للتجسس وانتهاك خصوصية مالكيها".

وأضاف توكارينكو "لقد أشارت تقارير سابقة إلى أن هذه الأجهزة الإلكترونية من الممكن أن تتحول لأدوات خبيثة لتسجيل الأصوات المحيطة بها، وتسريب تلك الأصوات لجهات معينة، والخبراء أثبتوا صحة هذه التقارير، وأن الأصوات من الممكن أن تلتقط عبر تلك الأجهزة حتى لو لجأ المستخدم لتعطيل ميزة استقبال الأصوات عبر مايكروفوناتها".

إقرأ المزيد

وأوضح أن العديد من الهيئات أو الجهات تسعى أحيانا للحصول على البيانات الصوتية لمستخدمي الإنترنت، ومنها الشركات التي تجمع البيانات لمعرفة ما يفضله المستخدمون لاستهدافهم بإعلانات معينة، كما يمكن للبيانات الصوتية التي تجمعها المكبرات المنزلية الذكية أن تصبح خطرا على أصحابها في حال وصولها لأشخاص معينين قد يرغبون بالتجسس عليهم أو إيذائهم.

ونصح الخبير محبي التقنية الذين يرغبون في استعمال المساعدات المنزلية الذكية شراء أجهزة تطورها شركات كبيرة ومعروفة، كون هذه الشركات تزود تقنياتها دوما ببرمجيات متطورة تصعب عملية اختراقها والتجسس عليها.

وكان باحثون من جامعة طوكيو للاتصالات الكهربائية وجامعة ميتشيغان قد حذروا سابقا من وجود ثغرة تقنية موجودة في مايكروفونات MEMS المستخدمة في المساعدات الذكية يمكنها أن تساعد في اختراق تلك الأجهزة عن بعد.

المصدر: فيستي