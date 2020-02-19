تيك توك يطلق ميزة تتيح للآباء التحكم في ما يشاهده أطفالهم

قدم تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" ميزة جديدة تسمح للآباء بالتحكم فيما يشاهده أطفالهم عبر المنصة.

وقالت "تيك توك"، إن "وضع الأمان" في التطبيق سيربط حسابات الوالدين بحساب طفلهم، وستظهر أيضا توجيهات لإدارة الشاشة في الصفحة الرئيسية للمستخدم.

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وقال رئيس قسم الثقة والسلامة بالمنصة الاجتماعية في أوروبا، كورماك كينان، إن التطبيق عمل مع بعض الشخصيات الأكثر شعبية في المنصة لتقديم هذه التوجيهات.

وأضاف أن هذه التوجيهات "ستذكر مستخدمينا بالوقت الذي يقضونه على تيك توك، وتشجعهم على التفكير في قضاء بعض الوقت في أنشطة مغايرة".

وأعلن كينان في إحدى التدوينات، عن ميزات الأمان الجديدة، قائلا: "عندما يستخدم الناس تيك توك، فإننا نعلم أنهم يتوقعون تجربة ممتعة وموثوقة وآمنة، وكجزء من التزامنا المستمر بتزويد المستخدمين بالميزات والموارد اللازمة للحصول على أفضل تجربة على تيك توك، نعلن عن وضع أمان العائلة، وهي ميزة جديدة لمساعدة الآباء وأولياء الأمور في الحفاظ على أمان أطفالهم المراهقين على المنصة".

وتابع: "سنستمر في تقديم طرق للحفاظ على مجتمعنا آمنا حتى يتمكنوا (المستخدمون) من التركيز على ما يهمهم، من خلال إنشاء ومشاركة المحتوى والاستمتاع بإبداع مجتمع تيك توك".

وتأتي هذه الميزة مع استمرار النقاش حول تأثير الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على الشباب.

المصدر: ذي صن