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تحذيرات من تحد جديد على تيك توك قد يؤدي إلى نتائج كارثية

العالم الرقمي و Social media

تحذيرات من تحد جديد على تيك توك قد يؤدي إلى نتائج كارثية
Reuters
تحذيرات من تحد جديد على تيك توك قد يؤدي إلى نتائج كارثية
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أطلق خبراء تحذيرات بشأن تحد جديد على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، حيث أخذ اتجاها مقلقا وقد يؤدي إلى نتائج كارثية.

ويتطلب التحدي وضع قطعة نقود معدنية على مسافة قريبة من شاحن جهاز آيفون، الموضوع في قابس الكهرباء، ما يؤدي لإنشاء شرارة كهربائية.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر التطبيق محاولة الكثيرين القيام بهذا التحديث وكيف تنزلق العملة المعدنية في الشق المكشوف بين شاحن آيفون والقابس الكهربائي، ما ينتج عنه ماس كهربائي يؤدي إلى اشتعال حريق خطير.

ووصف خبراء الإطفاء هذا التحدي بأنه "غبي وخطير للغاية"، وتم إلقاء اللوم على هذه الممارسة بالفعل، في اندلاع عدد من الحرائق بالولايات المتحدة.

ولا تتفاعل جميع مقابس الكهرباء في جميع أنحاء العالم مع هذا السلوك بالطريقة نفسها، لكن وضع أي جسم معدني بالقرب من المقبس يعد أمرا خطيرا، لأنه يسبب حروقا شديدة أو حريقا خطيرا.

المصدر: ذي صن

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