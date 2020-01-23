تحذيرات من تحد جديد على تيك توك قد يؤدي إلى نتائج كارثية

أطلق خبراء تحذيرات بشأن تحد جديد على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، حيث أخذ اتجاها مقلقا وقد يؤدي إلى نتائج كارثية.

ويتطلب التحدي وضع قطعة نقود معدنية على مسافة قريبة من شاحن جهاز آيفون، الموضوع في قابس الكهرباء، ما يؤدي لإنشاء شرارة كهربائية.

Teens urged to stop putting coins in iPhone chargers in 'dangerous' TikTok trend https://t.co/u1eoisiCKOpic.twitter.com/yTmxsOWyLm — Mirror Tech (@MirrorTech) January 22, 2020

The dangerous trend has already caused two house fires and could have devastating consequences. — LADbible (@ladbible) January 22, 2020

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر التطبيق محاولة الكثيرين القيام بهذا التحديث وكيف تنزلق العملة المعدنية في الشق المكشوف بين شاحن آيفون والقابس الكهربائي، ما ينتج عنه ماس كهربائي يؤدي إلى اشتعال حريق خطير.

ووصف خبراء الإطفاء هذا التحدي بأنه "غبي وخطير للغاية"، وتم إلقاء اللوم على هذه الممارسة بالفعل، في اندلاع عدد من الحرائق بالولايات المتحدة.

Firefighters are warning against a viral internet challenge that has caused Tik Tok users to start fires with their cell phone chargers. https://t.co/INZuG4mKKzpic.twitter.com/N3hW2fJdq0 — NBC DFW (@NBCDFW) January 23, 2020

ولا تتفاعل جميع مقابس الكهرباء في جميع أنحاء العالم مع هذا السلوك بالطريقة نفسها، لكن وضع أي جسم معدني بالقرب من المقبس يعد أمرا خطيرا، لأنه يسبب حروقا شديدة أو حريقا خطيرا.

المصدر: ذي صن