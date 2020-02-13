"واتس آب" تكشف لك عن 5 حيل للتأكد من أمان حسابك!

وصل عدد مستخدمي "واتس آب" حول العالم لنحو ملياري مستخدم تقريبا، ما يعزز كونه تطبيق المراسلة الأشهر.

ويوجد في التطبيق عدد من الحيل التي قد لا تُستخدم، مع عدم إدراك وجودها في الأساس. وفي إطار داعم للأمان والخصوصية، كشفت "واتس آب" عن أفضل 5 نصائح وحيل للتأكد من أن حسابك آمن فعلا.

1- تفعيل التحقق (التحكم) في خطوتين

يضيف التحقق بخطوتين طبقة إضافية من الحماية إلى حساب "واتس آب"، من خلال المطالبة بإدخال الرمز السري PIN المكوّن من 6 أرقام، عند إعادة ضبط الحساب والتحقق منه.

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وهذا يعني أنه في حال سرقة هاتفك، لن يتمكن السارق من الدخول إلى تطبيق "واتس آب".

وقالت "واتس آب": "إعداد التحقق بخطوتين بسيط، يمكن العثور عليه في علامة التبويب "الحساب" ضمن إعدادات التطبيق".

2- تأكد من خصوصية الحساب

قد لا يدرك المستخدمون أنهم قادرون على التحكم في التفاصيل، التي يشاركونها مع الآخرين على "واتس آب".

وأوضحت "واتس آب": "يتيح التطبيق إمكانية تحديد مع من تريد مشاركة المعلومات الشخصية، سواء شمل ذلك الجميع أو جهات الاتصال فقط أو لا أحد. وفي أي وقت، يمكن تقييد آخر مشاهدة وصورة الملف التعريفي والحالة، في قائمة إعداد الخصوصية".

3- عدّل إعدادات خصوصية المجموعة

إذا كنت تُضاف دائما إلى مجموعات "واتس آب" الجديدة، فهناك طريقة سهلة للتحكم في من يمكنه إضافتك إلى المجموعات.

واستطردت "واتس آب": "انتقل إلى الإعدادات في تطبيقك، ثم انقر فوق الحساب> الخصوصية> المجموعات وحدد أحد الخيارات الثلاثة: الكل أو جهات الاتصال أو جهات الاتصال باستثناء".

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4. قفل "واتس آب" باستخدام "تقنية اللمس" أو "معرّف الوجه"

لإضافة ميزة إضافية من الأمان إلى حساب تطبيق الدردشة، يمكن تفعيل "ميزة اللمس" Touch ID و"معرّف الوجه" Face ID في هاتف آيفون، أو Fingerprint lock في أجهزة "أندرويد".

وقالت "واتس آب": "كما هو الحال مع العديد من التطبيقات المصرفية، يمكن أيضا تحديد ما إذا كنت ترغب في أن يقوم "واتس آب" بتفعيل القفل تلقائيا بمجرد إغلاق التطبيق، أو بعد عدة فترات من عدم النشاط".

5- تحديث التطبيق بانتظام

أخيرا، ينصح "واتس آب" بتحديث التطبيق بانتظام.

وخلص إلى أن: "يسعى "واتس آب" باستمرار لتحسين الخدمة، ولهذا السبب تتضمن العديد من التحديثات ميزات أمان جديدة ومحسّنة. وللتأكد من أن معيار الأمان الخاص بك دائما من الدرجة الأولى، تأكد من تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار متوفر".

المصدر: ميرور