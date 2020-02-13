"واتس آب" تكشف عن إعلان ضخم يستفز المنافسين!

كشفت "واتس آب" أن أكثر من ملياري شخص حول العالم يستخدمون تطبيق الدردشة الشهير الآن، ويمثل هذا الرقم نحو ربع إجمالي سكان الأرض.

ويضع الإعلان المفاجئ هذا تطبيق "واتس آب" في المرتبة الثانية بعد الشركة المالكة "فيسبوك"، التي تضم 2.4 مليار مستخدم نشط.

وفي منشور مدون، قالت "واتس آب": "نحن متحمسون لمشاركة ذلك، حيث يدعم التطبيق أكثر من ملياري مستخدم حول العالم. ويمكن الآن إجراء محادثات خاصة كانت ذات مرة ممكنة فقط وجها لوجه، عبر مسافات كبيرة من خلال المحادثات الفورية ومكالمات الفيديو. وهناك الكثير من اللحظات الهامة والخاصة، التي تحدث عبر "واتس آب"، ونحن نشعر بالتواضع والفخر للوصول إلى هذا الإنجاز".

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وعلى النقيض من ذلك، تجاوز "فيسبوك" رقم ملياري مستخدم، في يونيو 2017. وأحرز تطبيق الدردشة هذا الإنجاز بسبب الالتزام المثير للجدل بالمحادثات المشفرة.

وأضافت "واتس آب": "التشفير القوي ضروري في الحياة الحديثة. لن نتنازل عن الأمن، لأن ذلك سيجعل الناس أقل أمانا. لمزيد من الحماية، نعمل مع كبار خبراء الأمن، ونستخدم التكنولوجيا الرائدة في الصناعة، لإيقاف إساءة الاستخدام، فضلا عن توفير الضوابط وطرق الإبلاغ عن المشكلات، دون التضحية بالخصوصية".

ومؤخرا، تعرّض "فيسبوك" لانتقادات شديدة بسبب التزامه التشفير عبر "واتس آب" و"إنستغرام" و"مسنجر". ويشير التشفير "من طرف إلى طرف" إلى أن رسالتك مشوهة أثناء العبور، ويمكن قراءتها في شكلها الحقيقي فقط من قبل المرسل والمستلم.

ولا يمكن لأي شخص آخر (بما في ذلك "فيسبوك")، قراءة النص المشفر.

ولكن بعض الخبراء يحذرون من أن التشفير يجعل من الصعب القبض على إرهابيي وقراصنة الإنترنت.

المصدر: ذي صن