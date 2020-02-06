BORK.. وسادة فريدة تخفف آلام الرقبة

استعرضت شركة BORK الروسية مؤخرا وسادة صغيرة شبيهة بالوسادات التي تستخدم أثناء السفر، طورتها خصيصا لمساعدة الناس على التخلص من آلام ومشاكل الرقبة.

والمميز في هذه الوسادة هو أنها مصنوعة من مواد متينة وخفيفة، ومزودة بنظام كهربائي يساعد على ملئها وتفريغها من الهواء بسرعة ما يجعلها سهلة الحمل ومناسبة للسفر أو الاستعمال في السيارة أو المكتب أو أي مكان آخر.

وصممت هذه الوسادة لتكون أداة فعالة لمحاربة آلام الرقبة، إذ حصلت على نظام تسخين خاص لتدفئة العضلات والفقرات الرقبية، وجهاز تدليك صغير يساعد على الاسترخاء.

كما زودتها BORK بـ 5 أنظمة إلكترونية مختلفة تمكن من استعمالها وفقا للحاجة وتجعلها مناسبة لمختلف الناس، أما البطارية الداخلية لهذه الوسادة فقابلة لإعادة الشحن مثل بطاريات الهواتف، وتكفي الشحنة الواحدة لها ليعمل جهاز التدليك لـ 3 ساعات.

ويبلغ وزن هذه الوسادة 700 غ فقط، وأبعادها وهي منفوخة 10/30/31 سم، أما سعرها فنحو 250 دولارا.

المصدر: chudotech