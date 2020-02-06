الذكاء الاصطناعي يضبط المرور في تقاطعات الطرق الروسية

يتوقع أن تظهر قريبا في بعض مدن روسيا تقاطعات طرق ذكية للحد من الحوادث، والتنبؤ بالاختناقات المرورية.

وقال نائب مدير عام شركة "غلوناس" الروسية، يفغيني بيلانكو، إن تقاطعات الطرق في بعض المدن الروسية ستتزود عام 2022 بأجهزة الذكاء الاصطناعي التي تقوم بالتمرير الفوري لسيارات الإسعاف والطوارئ وتتولى الحد من حوادث المرور والتنبؤ بحدوث الاختناقات المرورية والمساعدة في تطبيق نظام التكيف على أوضاع المرور في شوارع المدينة.

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وأضاف، بيلانكو، أن الذكاء الاصطناعي في تقاطعات الطرق سيعتمد خوارزمية قائمة على نتائج تحليل المعلومات الواردة من بوابة "أوتوداتا" الإلكترونية الروسية.

ويرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعي سيساعد في تقليص عدد حوادث المرور في تقاطعات الطرق بنسبة 20-25%. كما سيكون بمقدوره التنبؤ في احتمال حدوث الاختناقات المرورية والحيلولة دون اصطدام السيارات.

وقال، بيلانكو، إن المشروع يتوقع أن ينطلق أولا كمشروع تجريبي عام 2022 في مدينتي نوفوسيبيرسك وبيرم الروسيتين. أما بقية المدن الروسية فيمكن أن تظهر فيها تقاطعات الطرق الذكية بحلول عام 2023 في حال نجاح التجربة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا