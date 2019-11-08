الذكاء الاصطناعي يحاكي صوت فنان راحل في موسكو

أعد مسرح "تاغانكا" بموسكو مشروعا باستخدام تكنولوجيات Vera Voice الواعدة للذكاء الاصطناعي.

وتمكن تلك التكنولوجيا المشاهدين من التواصل مع الذكاء الاصطناعي الذي يحاكي صوت المغني الشعبي والفنان المسرحي والسينمائي الراحل المشهور، فلاديمير فيسوتسكي.

وقالت مديرة المسرح، إرينا أبيكسيموفا ، في حديث أدلت به لوكالة "تاس" الروسية إن إدارة المسرح تفتح قاعة خاصة يمكن أن يدخلها أي إنسان يرغب في التواصل مع الفنان المشهور وأضافت أن المشروع سيدشن يوم 25 يوليو المقبل الذي يصادف ذكرى مرور 40 عاما على وفاة فلاديمير فيسوتسكي.

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وقد كشف الأربعاء 6 نوفمبر لأول مرة عن مشروع محاكاة صوت الفنان بحضور خبراء شركة Vera Voice والمخرج السينمائي الروسي المعروف، تيمور بيكمامبيتوف، الذي أسس شركة Screenlife Technologies التي تولت وضع خوارزميات الذكاء الاصطناعي القادرة على إطلاق نسخة رقمية لأي صوت.

يذكر أن فلاديمير فيسوتسكي (1938 – 1980) عمل في مسرح "تاغانكا" منذ عام 1964 لغاية وفاته عام 1980 وشارك في إخراج مسرحيات "10 أيام هزت العالم" و" حياة غاليليو" و"العوالم المضادة" و"هاملت" وغيرها.

المصدر: تاس