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استطلاع رأي: 12% من الروس لا يثقون بالذكاء الاصطناعي

مجتمع

استطلاع رأي: 12% من الروس لا يثقون بالذكاء الاصطناعي
Sputnik Mikhail Voskresensky
صورة أرشيفية
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أجرى المركز الروسي لدراسة الرأي العام استطلاع رأي المواطنين الروس بشأن موقفهم من الذكاء الاصطناعي.

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وأظهر استطلاع الرأي أن 12% من المواطنين الروس لا يثقون بالذكاء الاصطناعي. ويخشى ثلث هؤلاء من مشاكل تقنية أثناء التعامل معه. أما 21% من الذين لا يثقون به فيخشون من التسريبات ويخشى 9% من اختراقات مجالهم الشخصي. ولا يقتنع 5% منهم بقدرتهم على التنبؤ في تصرفه. وعلى العكس فإن 6% مقتنعون بأن البشر أكثر أمانة من الذكاء الاصطناعي.

فيما اتخذت غالبية المواطنين المشاركين في استطلاع الرأي  موقفا إيجابيا (48%) أو محايدا (31%) من انتشار الذكاء الاصطناعي.

ويشكل العلماء (72%) ورجال الأعمال (69%) والمهندسون (66%) أكبر نسبة تثق بالذكاء الاصطناعي.

وأظهر استطلاع الرأي أن 40% من الرجال  و42% من الشباب بسن 18–24 عاما لديهم معلومات موثوق بها عن الذكاء الاصطناعي.

المصدر:روسيسكايا غازيتا

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