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أهم بريد إلكتروني روسي يتوقف عن العمل

العالم الرقمي و Social media

أهم بريد إلكتروني روسي يتوقف عن العمل
Sputnik Mikhail Voskresensky
صورة أرشيفية
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يواجه أكبر بريد إلكتروني في روسيا Mail.Ru منذ صباح يوم 27 يناير مشاكل تقنية.

أهم بريد إلكتروني روسي يتوقف عن العمل
Vesty.ru
إنذار عن خلل

وقد سجل خبراء المخدم الروسي  في الساعة 11.24 نحو 16 ألف تقرير عن خلل في عمل البريد الإلكتروني.

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وقال الخبراء إن المشاكل بدأت الساعة العاشرة صباحا حين شكا مستخدمو مدن موسكو وإركوتسك  وبسكوف وأوفا الروسية من استحالة فتح البريد الإلكتروني فضلا عن مستخدمي بعض مدن رابطة الدول المستقلة.

وأشار المستخدمون إلى ظهور أيقونة " الخطأ 500" على شاشة جهاز الكمبيوتر وإنذار يفيد بأن البريد غير متاح مؤقتا لأسباب تقنية.

وشكا بعض المستخدمين من أن المخدم يقدم كذلك معلومات تفيد بغياب صندوق البريد المطلوب.

المصدر: فيستي. رو

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