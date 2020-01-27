أهم بريد إلكتروني روسي يتوقف عن العمل

يواجه أكبر بريد إلكتروني في روسيا Mail.Ru منذ صباح يوم 27 يناير مشاكل تقنية.

Vesty.ru

وقد سجل خبراء المخدم الروسي في الساعة 11.24 نحو 16 ألف تقرير عن خلل في عمل البريد الإلكتروني.

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وقال الخبراء إن المشاكل بدأت الساعة العاشرة صباحا حين شكا مستخدمو مدن موسكو وإركوتسك وبسكوف وأوفا الروسية من استحالة فتح البريد الإلكتروني فضلا عن مستخدمي بعض مدن رابطة الدول المستقلة.

وأشار المستخدمون إلى ظهور أيقونة " الخطأ 500" على شاشة جهاز الكمبيوتر وإنذار يفيد بأن البريد غير متاح مؤقتا لأسباب تقنية.

وشكا بعض المستخدمين من أن المخدم يقدم كذلك معلومات تفيد بغياب صندوق البريد المطلوب.

المصدر: فيستي. رو