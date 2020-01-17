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غوغل تتخلى عن تطبيقات Chrome

العالم الرقمي و Social media

غوغل تتخلى عن تطبيقات Chrome
Reuters FW1F/Alison Williams
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أعلنت غوغل في تدوينة عن الموعد النهائي الذي ستتوقف فيه جميع تطبيقات Chrome عن العمل على جميع المنصات الإلكترونية.

وأشارت غوغل في التدوينة إلى أنها ستبدأ بالتخلص من تطبيقات Chrome تدريجيا اعتبارا من يونيو القادم، وحتى عام 2022 ستتوقف هذه التطبيقات عن العمل في جميع المنصات.

وكانت غوغل قد صرحت منذ 4 سنوات تقريبا أن تطبيقات Chrome التي ظهرت عام 2013 من المفترض أن تتوقف عام 2018، لكنها تراجعت لاحقا عن هذا القرار، وأجلت تلك العملية إلى حين إطلاق تطبيقات بديلة أكثر تطورا وفائدة للمستخدمين.

غوغل تتخلى عن تطبيقات Chrome
blog.chromium
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وتأتي تلك الخطوة من قبل غوغل لمواكبة شركات البرمجة الأخرى كـ Mozilla التي أطلقت نسخا جديدة من متصفح firefox، ومايكروسوفت التي أعلنت عن متصفح edge جديد كليا، بهدف استقطاب أكبر عدد من المستخدمين، واجتذاب الشركات والمواقع لنشر إعلاناتها عبر متصفحها.

المصدر: blog.chromium

 

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