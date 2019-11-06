مايكروسوفت تطلق متصفحها الجديد كليا

طرحت شركة مايكروسوفت النسخة التجريبية Beta من متصفح Edge الجديد الذي سيطلق للمستخدمين رسميا مطلع العام القادم.

وقالت الشركة في موقعها على الإنترنت إن متصفح Edge الجديد كليا بصيغته النهائية سيكون متاحا للمستخدمين اعتبارا من 15 يناير العام القادم، وسيحمل معه العديد من الميزات والتقنيات الجديدة لمستخدمي الحواسب.

وسيأتي المتصفح الجديد الذي سيعمل مع أنظمة "ويندوز-10" بأشكال جيدة للأيقونات، كما سيوفر العديد من ميزات الأمان والخصوصية، كميزة "التصفح الخاص" InPrivate، التي ستمنع تسريب عبارات البحث التي يستعملها المستخدم، وتحذف العبارات والبيانات الخاصة بها عند إغلاق نافذة البحث على Edge.

وسيأتي المتصفح الجديد بثلاث مستويات لأمان ومنع تعقب بيانات المستخدم، ويمكن ضبطها يدويا وهي: "المستوى غير الصارم"، و"المستوى المتوازن أو العادي"، و"المستوى الصارم".

كما سيوفر هذا المتصفح للمستخدمين ميزة جديدة ستسمح لهم بجمع عناوين وبيانات المجموعات أو الصور أو البيانات الأخرى التي تعنيهم على الإنترنت، وتخزين تلك البيانات في ملفات "وورد" أو "إكسل".

وسيدعم هذا المتصفح إمكانية التعامل مع المتصفحات الإلكترونية الأخرى كـ mozilla وChrome، وميزات استيراد البيانات من تلك المتصفحات.

المصدر: microsoftedgeinsider