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هواوي تعود للمنافسة بهاتف متطور ورخيص

العالم الرقمي و Social media

هواوي تعود للمنافسة بهاتف متطور ورخيص
youtube/ AndroidWorld.it
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قررت هواوي الخروج من أزمتها والعودة لاستعادة مراكزها المتقدمة في سوق الهواتف، وكشفت عن هاتف P30 Lite New Edition بمواصفات تجعل منه واحدا من أكثر الأجهزة الذكية تطورا.

ويعتبر الهاتف الجديد نسخة مطورة عن هاتف P30 Lite، لكنه اتى بذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت بدلا من 4 التي كانت في الهاتف الذي سبقه، وحصل على ذاكرة تخزين داخلية بحجم 256 غيغابايت قابلة للتوسيع.

هواوي تعود للمنافسة بهاتف متطور ورخيص
youtube/ AndroidWorld.it

كما حصل على P30 Lite New Edition على شاشة عالية الدقة بمقاس 6.15 بوصة، ومعالج ثماني النوى من نوع Kirin 710، وبطارية بسعة 3340 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ونظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهات EMUI 10، ومن المتوقع أن يحصل مستقبلا على نظام Android 10 الجديد.

أما الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فأتت ثلاثية العدسة بدقة 48+8+2 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية أتت بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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وبدأت هواوي بطرح هذا الهاتف في بريطانيا اعتبارا من 15 يناير الجاري بسعر 299 يورو، ومن المتوقع أن يطرح في باقي الأسواق الأوروبية والعالم قبل نهاية الربع الأول من هذا العام.

المصدر: ixbt

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