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تعرف على أقوى هواتف الفئة المتوسطة من سامسونغ

العالم الرقمي و Social media

تعرف على أقوى هواتف الفئة المتوسطة من سامسونغ
youtube/Akshay Aggarwal
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كشفت سامسونغ مؤخرا عن هاتف Galaxy 71، بمواصفات متطورة تجعله أحد أفضل الهواتف متوسطة الفئة في العالم حاليا.

أكثر ما يشد الانتباه في هذا الهاتف هو الكاميرا الأساسية التي أتت رباعية العدسة بدقة (64+12+5+5) ميغابيكسل، وزودت بعدسات بفتحة f/2.2. مخصصة للـ "تصوير الفائق" العرض، الذي يمكنها من احتواء مساحة كبيرة في الصورة.

تعرف على أقوى هواتف الفئة المتوسطة من سامسونغ
youtube/Akshay Aggarwal

كما أتى Galaxy 71 بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، بفتحة عدسة f/2.2، وميزة التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة.

أما هيكل هذا الجهاز فأتى مقاوما للماء والغبار بسماكة 7.7 ملم ووزن 179 غراما، وبطاريته جاءت بسعة 4500 ميلي أمبير، تدعم خاصية الشحن السريع عبر شاحن (25 واطا).

وزودت سامسونغ هذا الهاتف بشاشة Super AMOLED Plus بمقاس 6.7 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، إضافة لذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 512 غيغابايت عبر بطاقات microSD.

المصدر: mobile-review

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