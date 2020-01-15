كيف نوقف التحديثات التلقائية في أنظمة "ويندوز-10"؟

تعتبر تحديثات أنظمة "ويندوز" من الأمور الهامة لضمان عمل هذه الأنظمة، لكن بعض المستخدمين يعانون من ظهورها في أوقات تعيق استعمالهم للكمبيوترات أحيانا، فكيف نوقف هذه التحديثات؟

إحدى الطرق التي يمكن اتباعها لإيقاف التحديثات التلقائية التي في أنظمة "ويندوز-10" هي تعطيلها من خلال الإعدادات، ولتحقيق هذه الغاية يجب اتباع عدة خطوات:

-التوجه إلى خيار Windows Update في قائمة إعدادات نظام التشغيل.

- النقر على "خيارات متقدمة" Advanced options.

- اختيار المدة التي نرغب فيها بإيقاف التحديثات التلقائية لنظام التشغيل.

كما يمكن من نفس القائمة إيقاف التحديثات لمدة أسبوع عبر خيار Pause updates for 7 days، أو إيقاف التحديثات حتى تاريخ معين عبر خيار Pause until.

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وتوجد طريقة أخرى لإيقاف التحديثات في أنظمة "ويندوز-10" عبر أوامر " Run"، ولتطبيقها يجب الضغط على زري (Win+ R) في لوحة المفاتيح، ومن ثم نكتب عبارة (services.msc)، وبعدها نضغط على خيار Enter، وبعد هذه العملية ستظهر قائمة خدمات نختار منها Windows Update نضغط عليه بالزر الأيمن للفأرة، ومن ثم نضغط على خيار Disabled، ثم نقوم بعملية إعادة إقلاع لجهاز الكمبيوتر.

المصدر: وكالات