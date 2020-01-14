مايكروسوفت "تودع" Windows 7

تبدأ شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء بوقف الدعم التقني لأنظمة Windows 7 لتتوقف هذه الأنظمة عن تلقي التحديثات.

وأشار الخبراء في مايكروسوفت إلى أن قرار الشركة بالتخلي عن أنظمة التشغيل المذكورة جاء بسبب عمر هذه الأنظمة الذي وصل إلى 10 سنوات، فخلال القرن الفائت ظهرت العديد من البرمجيات الجديدة، وتطورت معها أنواع الهجمات الإلكترونية، وبات Windows 7 عاجزا عن حماية المستخدمين من هذه الأخطار.

وتبعا للإحصائيات ما يزال Windows 7 أحد أكثر أنظمة التشغيل الخاصة بالحواسب استخداما في العالم، فتبعا لتحليلات StatCounter نحو 26.7% من مستخدمي الحواسب ما زالوا يعتمدون عليه، بينما يعتمد نحو 65% من مستخدمي الحواسب على أنظمة Windows 10.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت أطلقت Windows 7 في 22 أكتوبر 2009، وأصبح هذا النظام بعد فترة أكثر نظام تشغيل معتمدا من قبل مستخدمي الحواسب، إذ وفر حينها العديد من الميزات كدعم ميزة الكتابة بخط اليد، والقدرة على دعم المعالجات متعددة النوى، ودعم معالجات الرسوميات المتطورة.

المصدر: فيستي