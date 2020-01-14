Acer تعلن عن جيل جديد من الحواسب المتطورة

كشفت عملاقة صناعة الإلكترونيات Acer مؤخرا عن حواسب Spin 5 و3 الجديدة التي صنفت من بين أكثر الحواسب تطورا في الأسواق.

ومن أبرز ما يميز هذ الحواسب هو قلم Acer Active الذكي المزود بميزة الشحن السريع وتقنية Wacom AES 1.0، والذي يوفر للمستخدمين إمكانية الكتابة والرسم على الشاشة بدقة عالية تحاكي إمكانية الرسم أو الكتابة على الورق.

كما زودت هذه الأجهزة بمعالجات Intel من الجيل العاشر التي تؤمن سرعة عالية في التعامل مع البيانات، إضافة إلى ميزة الشحن السريع والتي تمكن من استعمال الحاسب لـ 4 ساعات بعد شحنه لنصف ساعة فقط.

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كما تحتوي تلك الحواسب على أجهزة لاسلكية مزودة بتقنية AX201 802.11ax توفر سرعة عالية جدا في التعامل مع الشبكات اللاسلكية، ما يجعل منها أداة ممتازة للاتصال بالإنترنت في الشركات والأماكن العامة.

ويأتي حاسب Spin 5 بشاشة بمقاس 14.9 بوصة تعمل باللمس وهيكل متين مصنوع من المعدن بوزن 1.2 كلغ فقط، بينما حصل حاسب Spin 3 على شاشة بمقاس 14 بوصة بوزن 1.5 كلغ.

المصدر: فيستي