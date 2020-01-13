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إل جي تكشف عن جيل جديد من أجهزة التلفاز المتطورة

العالم الرقمي و Social media

إل جي تكشف عن جيل جديد من أجهزة التلفاز المتطورة
youtube/ Abt Electronics
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كشفت إل جي في معرض CES 2020 عن مجموعة من أجهزة التلفاز بمواصفات تجعل هذه الأجهزة من بين الأفضل في الأسواق.

وشملت هذه المجموعة تلفزيونات SIGNATURE 8K المزودة بشاشات OLED بمقاس 88 و77 بوصة، وتلفزيونات NanoCell التي أتت بشاشات بمقاس 75 و65 بوصة.

وتدعم أجهزة SIGNATURE ميزة مشاهدة الفيديوهات بدقة 8K بمعدل تحديث يصل إلى 60 إطارا في الثانية، وتحتوي على معالجات Gen 3 المدعمة بميزات الذكاء الصناعي التي تساعد على تحسين جودة عرض الصورة والصوت.

كما زودت إل جي تلفزيوناتها الجديدة بتقنية AI Picture Pro التي يمكنها التعرف على الوجوه وقراءة النصوص الظاهرة على الشاشة وتحسين دقة عرض الملامح والنصوص، وتقنية Auto Genre Selection التي تتعرف على محتوى العرض وتطبق تلقائيا إعدادات الصورة المثالية، لتضمن الجودة الأفضل للصورة ضمن أربعة أنواع من المحتوى( أفلام، ورياضة، وقياسي، ورسوم متحركة).

ويمكن لأجهزة التلفاز الجديدة من إل جي أيضا دعم مساعد غوغل الصوتي ومساعد Alexa من Amazon، وخدمات Apple AirPlay 2 وHomeKit الإلكترونية.

المصدر: lg.com

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