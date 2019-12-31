زيادة كثرة استخدام الإنترنت المنقول في روسيا بنسبة 50%

قام مستخدمو الإنترنت في روسيا خلال أول 9 أشهر من عام 2019 بإرسال وتحميل معلومات يزيد حجمها بنسبة 50% عما كان عليه في الفترة نفسها عام 2018.

وقالت وزارة الاتصال الروسية إن حجم تلك المعلومات يقدر بـ 10.9 مليار غيغابايت، بينما زاد هذا المؤشر بنسبة 7% عما هو عليه طيلة عام 2018 بكامله.

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يعزو الخبراء في وزارة الاتصال تلك الزيادة الملحوظة في إرسال وتحميل المعلومات إلى استخدام ما يسمى بـ"المضمون الإلكتروني الثقيل" الذي يتمثل في مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية عبر الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية النقالة، فضلا عن تطور غير مسبوق لخدمات البث عبر الإنترنت.

وهناك سبب آخر لزيادة حجم المعلومات المرسلة والمحملة وهو سعر معقول للإنترنت النقال في روسيا على الرغم من ارتفاع تكلفة استهلاك شبكاته الذي شهدته العام الماضي.

هذا وأجرت وكالة Telecom Daily الروسية استطلاع رأي المواطنين الروس حيث قيّموا نفقاتهم الخاصة بالاتصال النقال. وأعلن 74% من المشاركين في استطلاع الرأي أن نفقاتهم ارتفعت عام 2019 بنسبة 10%.

المصدر: ياندكس