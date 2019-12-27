"الوضع الداكن" قد يظهر في "واتس آب" قريبا

ذكرت العديد من المواقع المتخصصة بشؤون التقنية أن ميزة "الوضع الداكن" التي انتظرها مستخدمو تطبيق "واتس آب" طويلا ستظهر قريبا.

وأشارت صفحة WABetaInfo التقنية الشهيرة على "تويتر" إلى "أن ميزة الوضع الداكن في "واتس آب" المخصص لأجهزة أندرويد وiOS قد تظهر قريبا، وأن هذه الميزة تختبر عند بعض المستخدمين حاليا، لكن من غير المعروف بعد موعد إطلاقها الدقيق".

The iOS dark theme is ready, except for:

No status updates cell.

WhatsApp Settings > Profile cells.

Phone number, About, Business details cells in Contact info.

Encryption cell.

Contacts list cells.

Storage Usage cells.

Cells in Backup section.

Wrong group description cell color. — WABetaInfo (@WABetaInfo) 19 декабря 2019 г.

كما أشارت الصفحة إلى نسخة beta-2.20,1023 التجريبية الجديدة من "واتس آب" المخصصة لأجهزة iOS، والتي توفر الخلفيات الغامقة لواجهات الاستخدام، وتقلل من معدل استهلاك بيانات الإنترنت.

If you are experiencing issues using the latest WhatsApp beta for iOS 2.20.10.24 update, you can downgrade to 2.20.10.23 (the database is compatible, so you won't lose your chats).

It seems that some features implemented in the recent update (like Haptic Touch) stopped working. — WABetaInfo (@WABetaInfo) 20 декабря 2019 г.

وتعتبر ميزة "الوضع الداكن" من أبرز الميزات التي باتت متوفرة في العديد من التطبيقات، بما فيها تطبيق "مسنجر" الخاص بـ "فيسبوك"، وتساهم هذه الميزة وفقا لمطوريها في التقليل من معدل استهلاك بطارية الهاتف، كما تقلل من معدل إشعاعات الشاشة التي تضر بأعين المستخدمين أثناء استعمال الهاتف في مكان قليل الإضاءة.

المصدر: WABetaInfo