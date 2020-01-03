روبوتات من نوع جديد ستظهر في معرض CES القادم

أعلنت شركة Picnic الأمريكية عن نيتها طرح روبوتات جديدة طورتها في معرض CES 2020 المخصص للإلكترونيات والتقنية الحديثة.

ومن أبرز هذه الروبوتات وفقا للشركة سيعرض روبوت مخصص لصنع البيتزا، قادر على تحصير 300 شطيرة بيتزا بحجم 12 إنشا خلال ساعة واحدة، ودون تدخل بشري.

والأبرز في هذا الروبوت وفقا للمطورين في الشركة المصنعة أنه موصول بالخدمات السحابية عبر الإنترنت، وفيه إلكترونيات خاصة تعتمد على الذكاء الصناعي لتساعده على التعلم وتحسين جودة المنتج بشكل مستمر.

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وتبعا لرئيس مجلس الإدارة في شركة Picnic، فإن "قدرات هذا الروبوت لا تقتصر على صنع البيتزا فحسب، بل يمكن تعديله ببساطة لصنع الكعك ومختلف أنواع المعجنات والأطباق الشهية".

يذكر أن "معرض الإلكترونيات الاستهلاكية" أو CES هو معرض عالمي يعقد في يناير من كل سنة في أمريكا، يجتمع فيه المهتمون بشؤون التقنية والمطورون وشركات الإلكترونيات، لعرض ومشاهدة أحدث ما تم التوصل إليه في مجال صناعة الإلكترونيات والروبوتات وحتى السيارات الكهربائية.

المصدر: businesswire