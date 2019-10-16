روسيا ترسل روبوتات من نوع جديد إلى القمر

أكدت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية عزم المؤسسة إرسال روبوت فريد التصميم لاستكشاف سطح القمر خلال السنوات الأربع القادمة.

وتبعا للمصادر فإن الروبوت الجديد سيتكون من قسمين، القسم السفلي سيكون عبارة عن روفر يتحرك على عجلات، والقسم العلوي سيكون جزء من الروبوت الفضائي Skybot F-850 المعروف بـ "فيودور"، الذي أطلقته روسيا إلى المحطة الفضائية صيف العام الجاري.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة Android Technology الروسية التي ساهمت بتطوير روبوت "فيودور" إن الخبراء في مؤسسته طوروا روبوتهم الفضائي ليكون أساسا لروبوتات مستقبلية ستستخدمها روسيا في استكشاف سطح القمر وكواكب أخرى في مجموعتنا الشمسية.

وكانت روسيا قد أطلقت "فيودور" إلى المحطة الفضائية الدولية في الـ 22 من أغسطس الفائت على متن مركبة "سويوز إم إس-14"، ونجحت المركبة بالالتحام بالمحطة بعد 5 أيام، ليدخل هذا الروبوت المحطة وينجح في الاختبارات التي خضع لها هناك، ويعود بعدها إلى الأرض في 7 سبتمبر 2019.

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وصمم الروبوت المذكور كرجل آلي مخصص للعمل على الأرض وفي الفضاء، وفي الأماكن التي يعجز الإنسان عن العمل فيها، ليساهم مستقبلا في بناء المستعمرات على سطح القمر والمريخ.

ويمكنه العمل في أضيق الأماكن كالمستودعات ومخازن المعدات، وحمل أوزان تصل إلى 15 كلغ، والقيام بالعديد من الأعمال المعقدة كاللحام والبناء وحتى قيادة المركبات وإطلاق النار من مختلف أنواع الأسلحة.

المصدر: فيستي