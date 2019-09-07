الروبوت "فيودور" يعود إلى الأرض سالما غانما

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عودة مركبة الفضاء سويوز "إم إس 14" وهبوطها بنجاح ليلة السبت في كازاخستان، وعلى متنها الروبوت "فيودور" كأول روبوت ترسله روسيا إلى الفضاء.

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وقالت "روس كوسموس" في بيان على "تويتر": إن "مركبة الفضاء سويوز إم إس 14، والتي يوجد على متنها الروبوت فيودور أجرت عملية هبوط ناجحة في كازاخستان في الساعة 00​​​:32 بتوقيت موسكو"، مشيرة إلى أن "العملية بمجملها، بدءا من نقل الروبوت إلى المدار والهبوط جرت بشكل طبيعي".

وجرى إطلاق مركبة الفضاء "سويوز إم إس-14،" وعلى متنها الروبوت "فيودور"، في مدار أرضي منخفض يوم 22 أغسطس الماضي، وبعد خمسة أيام، وفي المحاولة الثانية التحمت المركبة بمحطة الفضاء الدولية.

وجرى نقل الروبوت، إلى المحطة في 29 أغسطس، وبحسب وكالة "ناسا"، كان من المقرر فصل "مركبة سويوز إم إس-14"، عن محطة الفضاء الدولية في 6 سبتمبر الساعة 21.13 بتوقيت موسكو، والهبوط في كازاخستان في 7 سبتمبر في الساعة 0:35 بتوقيت موسكو.

المصدر: وكالات