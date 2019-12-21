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كيف سيكون هاتف iPhone SE 2 المنتظر من آبل؟

العالم الرقمي و Social media

كيف سيكون هاتف iPhone SE 2 المنتظر من آبل؟
youtube/ConceptsiPhone
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نشرت قناة ConceptsiPhone على يوتيوب فيديو يظهر التصميم المتوقع لهاتف iPhone SE 2 الذي انتظره مستخدمو أجهزة آبل لـ 3 سنوات.

ويظهر الفيديو أن هاتف iPhone SE 2 القادم سيأتي بهيكل شبيه بهياكل هواتف iPhone 5، لكنه يحمل بعض التعديلات، فالشاشة ستمتد على كامل الواجهة الأمامية تقريبا، والكاميرا الأساسية ستكون مزدوجة العدسة، شبيهة بكاميرات iPhone 11.

كما من المفترض أن يحصل هذا الجهاز على معالج A13 الذي سيمنحه سرعة كبيرة في التعامل مع البيانات، إضافة لذاكرة وصول عشوائي 3 أو 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64/128/256 غيغابايت.

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وقد تزوده آبل بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وميزة التعرف على الوجوه عبر الكاميرا الأمامية، لفك قفل الشاشة بشكل آمن، أو التعامل مع ميزات الدفع الإلكتروني.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر نموذج من هواتف iPhone SE طرح قبل 3 سنوات تقريبا، بمواصفات قريبة من مواصفات هواتف iPhone 6s، وسعر 399 دولارا.

المصدر: فيستي

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