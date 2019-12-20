تسريب أول صور لهاتف سامسونغ القادم القابل للطي

سرّبت صفحات الإنترنت وبعض المواقع المتخصصة بشؤون التقنية صورا قالت إنها لهاتف Galaxy Fold 2 القادم من سامسونغ.

وبالنظر للصور المسربة، والتي نشرت بعضها صفحة Ice Univеrse الشهيرة على "تويتر"، نلاحظ أن تصميم الهاتف الجديد سيختلف عن تصميم Galaxy Fold الحالي، وسيأتي بشاشة طولية قابلة للطي.

In Chinese social media, Samsung's next-generation Galaxy Fold phone was leaked.

Source: @ 王 奔 宏 pic.twitter.com/f69FAbYGxX — Ice universe (@UniverseIce) 19 декабря 2019 г.

كما سيحصل هذا الجهاز على منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، وشاشة صغيرة على الواجهة الخارجية لإظهار الرسائل والمكالمات الواردة، وكاميرا خارجية ثنائية العدسة.

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وكان موقع Korea Herald قد أشار سابقا إلى أن سامسونغ تخطط لإطلاق هاتفين قابلين للطي العام القادم، أحدهما سيكون شبيها بهواتف Motorola razr التي كشف عنها مؤخرا، أما الآخر فسيكون نسخة معدلة ومطورة عن هاتف Galaxy Fold الحالي.

وسيباع الجهاز الشبيه بهواتف razr بـ 845 دولارا، أي بأقل من نصف سعر هواتف Galaxy Fold المطروحة حاليا، ليكون أرخص هاتف قابل للطي يتم طرحه في الأسواق.

المصدر: 4APK