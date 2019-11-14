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موتورولا تحيي RAZR الأسطوري بحلة جديدة كليا (فيديو)

العالم الرقمي و Social media

موتورولا تحيي RAZR الأسطوري بحلة جديدة كليا (فيديو)
youtube/MrMobile [Michael Fisher]
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كشفت موتورولا بعد طول انتظار عن النسخة الجديدة من هاتف RAZR الأسطوري القابل للطي، بمواصفات وتصميم يجعلانه أحد أكثر الهواتف أناقة وتطورا في العالم.

ومن أكثر ما يميز هذا الهاتف هو الشاشة القابلة للطي وتعمل باللمس والتي غطّت كامل واجهته من الداخل، والتي يمكن تحويل أحد نصفيها إلى لوحة مفاتيح لمسية أو استخدامها كشاشة كبيرة لعرض الفيديوهات والصور.

موتورولا تحيي RAZR الأسطوري بحلة جديدة كليا (فيديو)
youtube/ MrMobile [Michael Fisher]

وبالإضافة إلى الشاشة الأساسية بمقاس 6.2 بوصة بدقة عرض (2142/876) بيكسل، زود هذا الهاتف بشاشة OLED صغيرة على الواجهة الخارجية بمقاس 2.7 بوصة، يمكن استعمالها كشاشة لقراءة الرسائل و الإشعارات الواردة، أو كشاشة لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي كونها تقع أعلى الكاميرا.

ويضمن الأداء الممتاز لـ RAZR الجديد معالج Qualcomm Snapdragon 710، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 2510 ميلي أمبير، ونظام تشغيل Android 10.

كما حصل الجهاز على منفذ USB-C ومنفذ لبطاقة الاتصال، وبطاقة eSIM مدمجة، وماسح لبصمات الأصابع، بالإضافة إلى كاميرا أساسية بدقة 16 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

وأوضحت موتورولا أن الحجز المسبق لشراء هذا الجهازسيبدأ من 25 ديسمبر المقبل، أما طرحه في الأسواق فسيكون في يناير القادم بسعر 1500 دولار تقريبا

المصدر: ixbt.com

 

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