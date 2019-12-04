مايكروسوفت تعالج ثغرة خطيرة في برمجياتها

عالجت شركة مايكروسوفت ثغرة برمجية خطيرة في أنظمة التسجيل الخاصة بها، كان من الممكن أن تسمح بالوصول واختراق الكثير من حسابات المستخدمين.

وتبعا للخبراء في شركة CyberArk المتخصصة بأمن المعلومات فإن مايكروسوفت "غفلت عن ثغرة برمجية لو استغلها قراصنة الإنترنت قد تمكنهم من الوصول إلى حسابات الضحايا الإلكترونية، دون علم المستخدمين".

وكان بإمكان الهاكرز استغلال هذه الثغرة وإرسال روابط وهمية للضحايا عبر الرسائل البريدية ومواقع الويب، وعند النقر على هذه الروابط سيكون بإمكانهم سرقة رموز تربط حساب المستخدم الإلكتروني بمواقع الإنترنت، والتي تسمح للمستخدمين باستعمال العديد من المواقع دون الحاجة لتسجيل الدخول في كل مرة يزورون الموقع.

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فقد أبلغت CyberArk شركة مايكروسوفت بوجود الثغرة في برمجياتها في نوفمبر الفائت، وقامت الأخيرة بمعالجتها، وقال متحدث باسم الشركة: "لقد حللنا المشكلة التي بلغنا بها في نوفمبر، وما يزال عملاؤنا محميين".

وتقوم مايكروسوفت كل مدة بتحديث برمجياتها لحماية مستخدميها من خطر الاختراق، ومؤخرا طرحت تحديثات برمجية للحواسب العاملة بأنظمة "ويندوز" القديمة، لحمايتها من الهجمات الإلكترونية الشبيهة بهجمات WannaCry الشهيرة.

المصدر: وكالات