"مايكروسوفت" تجنب ملايين الحواسب خطر الاختراق

أرسلت شركة "مايكروسوفت" تحديثات برمجية للحواسب العاملة بأنظمة "ويندوز" القديمة، لحمايتها من الهجمات الإلكترونية الشبيهة بهجمات "WannaCry" الشهيرة.

ونصحت "مايكروسوفت" مستخدمي أنظمة "Windows-7" و"Windows-xp" و "Windows Server 2003" و "Windows Server 2008 R2" و "Windows Server 2008"، التي كانت قدر رفعت عنها الدعم الإلكتروني سابقا بتحميل التحديثات البرمجية التي أصدرتها مؤخرا، كونها ستعزز أمن برمجيات أنظمة التشغيل في حواسبهم.

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وأوضحت أن التحديثات ستتحمل بشكل تلقائي لدى مستخدمي تلك الأنظمة عند وصل أجهزتهم بالإنترنت، باستثناء مستخدمي أنظمة "Windows-xp"، الذين يتوجب عليهم تحميل التحديثات يدويا، عن طريق "قائمة تحديثات مايكروسوفت".

كما أصلحت "مايكروسوفت" من خلال تلك التحديثات ثغرة برمجية في خدمات التحكم بسطح المكتب عن بعد أو ما يعرف بـ "Remote Desktop Services".

وتجدر الإشارة إلى أن هجمات "WannaCry" التي تخشى مايكروسوفت من ظهورها مجددا، كانت قد انتشرت على نطاق واسع عام 2017، وتسببت باختراق مئات آلاف الحواسب التابعة للعديد من الهيئات العامة كالمستشفيات والمدارس والمؤسسات الحكومية، في أكثر من 150 دولة، إلى أن تمكن مبرمج شاب يدعى ماركوس هوتشينز من السيطرة عليها، وإنقاذ العالم من أخطارها.

المصدر: وكالات