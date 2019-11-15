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تطبيق ذكي يكشف للناس طائرات الدرون الغامضة ويحدد مصدرها!

العالم الرقمي و Social media

تطبيق ذكي يكشف للناس طائرات الدرون الغامضة ويحدد مصدرها!
Reuters
تطبيق ذكي يكشف للناس طائرات الدرون الغامضة ويحدد مصدرها!
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أعلنت أكبر شركة مصنعة لطائرات الدرون في العالم عن خطط لإطلاق تطبيق جديد للهواتف الذكية يتيح للمستخدمين تحديد ماهية ومصدر الطائرات الغامضة التي تحلق في الجوار.

وطورت DJI، ومقرها مدينة شنزن الصينية، التطبيق الذي لم يُكشف عن اسمه، لإصداره في أوائل عام 2020 بانتظار موافقة الجهات التنظيمية الحكومية.

تطبيق ذكي يكشف للناس طائرات الدرون الغامضة ويحدد مصدرها!
Reuters

ويتميز التطبيق بنطاق يبلغ نحو 6 أميال (9.66 كم)، باستخدام شبكة WiFi Aware، وهو بروتوكول اتصال جديد يسمح للأجهزة التي تدعم شبكة "واي-فاي" بالتواصل مع بعضها البعض.

تطبيق ذكي يكشف للناس طائرات الدرون الغامضة ويحدد مصدرها!
Reuters

وأعلنت الشركة عن التطبيق الجديد في مؤتمر Drone Enable، الذي ترعاه الأمم المتحدة في مونتريال هذا الأسبوع.

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وفي حديثه مع وكالة "رويترز"، قال برندان شولمان، من DJI: "ابتكرنا حلا لتحديد مصدر طائرات الدرون عن بعد، باستخدام ما يمتلكه الناس بالفعل".

ويقدم التطبيق الذكي أول تجربة من نوعها يتمكن فيها الناس من مراقبة طائرات الدرون، دون معدات متخصصة باهظة الثمن. ويستخدم شبكة "واي-فاي" لتحديد رقم سجل الدرون القريبة، ومطابقته مع المالك.

وتقول DJI إن التطبيق يوفر حلا رائعا للأشخاص، الذين يشعرون بالقلق من استخدام الآخرين لطائرات التجسس، في محاولة لانتهاك خصوصيتهم بطرق مختلفة.

وتمثل طائرات الدرون وملحقاتها التابعة لشركة DJI، زهاء 70% من صناعة الطائرات من دون طيار عالميا.

ويقول شولمان إن تطبيق الهاتف الذكي سيسمح لتلك الصناعة بالاستمرار في النمو، دون قيود مشددة.

المصدر: ديلي ميل

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