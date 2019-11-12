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جائزة مالية كبيرة لمبرمجين اخترقا مساعدات أمازون الذكية

العالم الرقمي و Social media

جائزة مالية كبيرة لمبرمجين اخترقا مساعدات أمازون الذكية
youtube/ Tech With Brett
مساعد Echo Show 5 المنزلي الذكي من أمازون
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فاز المبرمجان، أمات كاما، وريتشارد تشو، بجائزة أفضل قراصنة إنترنت في مسابقة Pwn2Own هذا العام، بعد أن تمكنا من اختراق أحدث نموذج من مساعدات أمازون المنزلية الذكية.

وأوضحت إدارة المسابقة أن المبرمجين حصلا على اللقب ومبلغ 60 ألف دولار بعد أن تمكنا من إيجاد ثغرة برمجية في مساعد Echo Show 5 المنزلي، الذي يعتبر أحدث نسخة من المساعدات التي طورتها شركة أمازون.

وقال براين غورنيك، مدير مبادرة Zero Day التابعة لشركة Trend Micro التي تقيم المسابقة: "إن الباحثين اكتشفا أن الجهاز الذي اخترقاه يستخدم إصدارا معينا من Chromium الذي يعتبر مشروعا متصفحا مفتوح المصدر من غوغل، ووجدوا في المتصفح ثغرة تسمح لهما باختراق Echo Show 5 عندما يكون متصلا بشبكة Wi-Fi".

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وبعد إعلان نتائج المسابقة تم إبلاغ شركة أمازون بالثغرة البرمجية المكتشفة، ووعدت الأخيرة بدورها بمعالجتها لحماية أجهزتها من الاختراق، دون أن تحدد موعدا دقيقا لتصحيح هذا الخلل.

المصدر: techcrunch.com

 

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