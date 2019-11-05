اكتشاف ثغرة برمجية خطيرة في متصفح Chrome

أعلن الخبراء في شركة "كاسبيرسكي" المتخصصة بأمن المعلومات عن اكتشاف ثغرة برمجية خطيرة في بعض نسخ متصفح Chrome الشهير من غوغل.

ويشير الخبراء إلى أن الثغرة المكتشفة والتي أطلق عليها رمز CVE-2019-13720 أو zero-day "يوم الصفر" قد تسمح لقراصنة الإنترنت بإيصال شيفرات برمجية خبيثة مكتوبة بلغة "جافا سكريبت" إلى الحواسب، واستغلال المتصفح للوصول إلى بيانات الحاسب واستعمالها لأغراض شخصية.

وقال الخبير في أمن المعلومات في "كاسبيرسكي"، أنطون إيفانوف: إن اكتشاف ثغرة "يوم الصفر" في متصفح Chrome والتعامل معها وتنبيه غوغل عنها دليل على التعاون في مجتمع أمن المعلومات ومطوري البرمجيات، والاستثمار المتواصل في تقنيات الوقاية من البرمجيات الخبيثة.

وأوضح أن غوغل استجابت لتوصيات الخبراء في "كاسبيرسكي" وأطلقت تحديثات أمنية طارئة لإصلاح الثغرة.

وللوقاية من أخطار هذه الثغرة ينصح خبراء التقنية باتباع عدة خطوات، أولا التأكد من تحميل التحديث الطارئ الذي أطلقته غوغل لإصلاحها، والتأكد من تحديث جميع البرمجيات التي من شأنها اكتشاف الثغرات الأمنية.

كما ينصح بالتخلي عن إصدارات Chrome القديمة وتحميل الإصدار 72.0.3626.121 الذي صححت فيه غوغل برمجيات متصفحها، وتحميل برامج موثوقة ومعروفة لمكافحة الفيروسات واكتشاف آثارها في الحواسب.

المصدر: وكالات