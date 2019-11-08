Qualcomm تكشف عن أقوى معالج للهواتف قريبا

أعلنت Qualcomm عملاق صناعة المعالجات أنها ستعقد مؤتمرها التقني Tech Summit ما بين 3 و5 ديسمبر المقبل، لتكشف خلاله عن أقوى وأحدث المعالجات التي ستطرحها في الأسواق.

وتبعا للتسريبات ستكشف Qualcomm في هذا المؤتمر عن معالج Snapdragon 865، الذي سيكون أقوى معالج مخصص للهواتف الذكية، وسيعتمد في العديد من الأجهزة، كهاتف S11 الذي ستطلقه سامسونغ العام القادم.

ويتوقع أن تطلق من هذا المعالج نسختان، نسخة عادية ستعمل مع الهواتف والأجهزة الذكية المخصصة للاتصال بشبكات 4G، ونسخة (PLUS) ستخصص لأجهزة 5G.

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وستطور هذه المعالجات وفق تقنية 7nm EUV (تقنية 7 نانومتر) الخاصة بسامسونغ، لتكون قادرة على ترشيد استهلاك الطاقة أكثر بـ 15 أو 20% من المعالجات الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أن معالجات Snapdragon 855 التي طورتها Qualcomm تعتبر أفضل معالجات الهواتف الموجودة حاليا، ونسخة (PLUS) منها هي أول معالجات استعملت في الهواتف المخصصة للعمل مع شبكات 5G.

المصدر: فيستي