Qualcomm تغيّر عالم الإلكترونيات بمعالج جديد!

بعد النجاح الكبير الذي حققته معالجات Snapdragon 855، قررت Qualcomm إطلاق نسخة معدلة من هذه المعالجات لزيادة قدرات الهواتف والأجهزة الإلكترونية.

وتبعا للخبراء في Qualcomm فإن معالج +Snapdragon 855 الجديد لن يزيد من سرعة الهواتف والأجهزة الإلكترونية فحسب، بل سيساعدها على التعامل بشكل أفضل مع تقنيات الواقع المعزز والافتراضي، وسيسرع من قدراتها على معاينة البيانات والصور والفيديوهات بفضل تقنيات الذكاء الصناعي.

ويتميز هذا المعالج عن النموذج الذي سبقه من Snapdragon بأن شريحة Kryo 485 التابعة له تعمل بتردد 2.96 غيغاهيرتز، بدلا من 2.84 غيغاهيرتز، كما ستتمكن معالجات الرسوميات Adreno 640 من العمل معه بسرعة أكبر بـ 15% .

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وبإمكان هذا المعالج التعامل مع أجهزة المودم الحديثة Snapdragon X50، التي ستؤمن للهواتف الذكية القدرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس من الإنترنت.

ومن المنتظر أن يطرح في الأسواق خلال النصف الثاني من العام الجاري، وأول جهاز سيعمل به من المتوقع أن يكون هاتف ROG Phone II، الذي ستطلقه "آسوس" لعشاق الألعاب.

المصدر: فيستي