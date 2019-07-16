"سوني" تعرض أسرع موزع لبيانات بطاقات الذاكرة في العالم!

كشفت شركة "سوني" مؤخرا عن جهاز جديد يدعى MRW-S3، صنّف كأسرع جهاز مزود بمنافذ USB-C، مخصص لنقل بيانات بطاقات الذاكرة الصغيرة بين الأجهزة الإلكترونية.

وتبعا للخبراء في "سوني" فإن الجهاز الجديد يملك القدرة على نقل البيانات بسرعة تصل إلى 1000 ميغابايت في الثانية، ما يجعله أفضل الأدوات الإلكترونية التي قد يعتمد عليها المصورون أو مصممو الفيديو الذين يستخدمون بطاقات الذاكرة الخارجية لتخزين بياناتهم ومعالجتها لاحقا على أجهزة الكمبيوتر أو عرضها على شاشات وأجهزة إلكترونية أخرى.

وزود هذا الجهاز بمنفذ HDMI مصمم لنقل فيديوهات 4K التي تدعم تقنية تصوير 30 لقطة في الثانية، كما يحوي على منفذ USB-C مزود بتقنية Power Delivery التي تعمل مع شاحن (100 واط)، بالإضافة إلى منفذ USB-C لنقل البيانات بسرعة كبيرة، ومنفذ USB-A أي (USB 3.1 من الجيل الثاني).

كما يحوي على منفذين لاستيعاب بطاقات الذاكرة الخارجية الصغيرة من نوع microSD و SD التي تستخدم في العديد من كاميرات التصوير الاحترافية وأجهزة تسجيل الصوت وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وهيكله محمي من الماء والغبار وفقا لمعايير IP68 العالمية.

المصدر: فيستي